Eurasia reafirma Bolsonaro como o 'mais incompetente' líder no combate à covid-19

15/05/2020 | 15:34



Para Ian Bremmer, presidente da consultoria de risco político Eurasia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, é "de longe, o mais incompetente líder político em uma democracia na resposta ao coronavírus". A frase de Bremmer foi publicada em sua conta no Twitter, onde o analista já havia criticado outras vezes a condução de Bolsonaro no combate à pandemia que já matou mais de 13 mil pessoas no Brasil.

No tuíte desta sexta-feira, 15, Bremmer comentou o pedido de missão de Nelson Teich, que estava à frente do Ministério da Saúde havia 28 dias.

"Dois ministros da Saúde se foram em menos de um mês. E em meio à pandemia", tuitou o analista.

Nos últimos meses, Bremmer também criticou a postura cética de Bolsonaro em relação ao isolamento social e disse que o presidente americano, Donald Trump, parece o inglês Winston Churchill comparado a Bolsonaro.