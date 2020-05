Viviane Araújo teria pago 400 mil reais ao ex-marido para evitar briga judicial

15/05/2020 | 15:11



Viviane Araújo, que está passado a quarentena em clima de romance ao lado do namorado Guilherme Militão, teria pago a quantia de 400 mil reais ao ex-marido Radamés Martins para evitar que uma briga judicial acontecesse. Segundo uma nota divulgada pelo jornal Extra nesta sexta-feira, dia 15, após a separação, em 2017, Radamés exigia parte da cobertura localizada no Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro; já que ele teria contribuído com 100 mil reais na compra e onde a atriz mora até hoje. O primeiro pedido feito pelo jogador, que hoje é casado com a judoca Caroline Furlan, foi no preço de meio milhão de reais, que acabou sendo negado. Posteriormente, Radamés aceitou a proposta dos 400 mil reais.

Contudo, segundo o colunista Leo Dias, Radamés disse que Viviane não consegue superar o término do casamento:

- Esse acordo foi feito há mais de um ano, mas por que foi publicado hoje? Porque os fãs de Viviane bateram boca com a minha mulher nas redes sociais, há uns dez dias, dizendo que ela teria inveja da Viviane. A Carol, minha esposa, disse: nunca vou ter inveja de uma pessoa tão vulgar quanto ela. Quer saber mais? O apartamento eu comprei com o meu dinheiro quando eu jogava em Dubai, em 2009, e coloquei no nome do meu pai. Viviane poderia sair de lá de mãos abanando, mas eu fui homem com ela. Saí de Varginha, fui ao Rio terminar o casamento, mas ela não aceita até hoje. Ela precisa superar.

O jogador disse, ainda, que os valores divulgados pelo Extra estariam equivocados e colocou Belo, outro ex de Viviane, na confusão:

- A minha esposa pergunta todo dia porque nem eu nem o Belo não contamos ao público quem é a verdadeira Viviane Araújo. Acho que o primeiro a contar serei eu.

Por fim, o colunista entrou em contato com a assessora de Viviane Araújo, que comentou sobre a situação:

- Não passamos nenhuma nota. Também não entendemos. Triste ele achar isso. Já se passou mais de um ano que isso terminou. Também achamos que foi ele que falou [referindo-se ao jornal Extra]. É muito estranho. Ele é passado e deve estar querendo aparecer nos sites.