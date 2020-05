Henri Castelli e ex-BBB, Ivy Moraes, são vistos juntos em Goiânia desrespeitando o isolamento social

15/05/2020 | 15:10



Apesar das recomendações da Organização Mundial da Saúde para que as pessoas fiquem em casa o máximo possível, por conta da pandemia do novo coronavírus, algumas celebridades acabaram desobedecendo a quarentena.

A ex-BBB Ivy Moraes e Henri Castelli foram vistos em vídeos, juntos, em Goiânia. Os registros foram publicados pelo empresário Raphael Eduardo e mostra algumas pessoas que não estão respeitando o isolamento, além de não estarem usando máscaras. No Instagram, diversas pessoas criticaram Ivy:

Ela não tá respeitando a quarentena desde a saída do BBB. Cancelamento seletivo.

Já outra pessoa ainda disse: Normal, né?! Essa daí não respeita nada.

Além deles, Helton Oliveira, que participou de MasterChef, convidou amigos para comer uma pizza em casa e acabou sendo criticado. Depois, por meio de um vídeo em seu Instagram, ele pediu desculpas:

- Desde quando começou a quarentena, eu tomei todas as precauções possíveis, eu mantive o isolamento social. De verdade, eu estou há mais de 45 dias sem ver a minha avó. E tá sendo difícil. Mas ontem [dia 13 de maio] eu acabei fazendo uma pizza aqui em casa - eu estou em Jacutinga, Minas Gerais - e graças a Deus aqui não tem nenhum caso de coronavírus confirmado. Eu convidei quatro amigos para virem comer a pizza comigo e eu não percebi a gravidade desse erro, eu sei que a gente cometeu um erro. E estou aqui para me posicionar, por mim e pelos meus amigos. Ninguém é perfeito e eu aprendo muito com os meus erros.