Carol Dias, esposa de Kaká, sofre sangramentos nos 3 primeiros meses de gravidez

15/05/2020 | 14:41



A modelo Carol Dias, esposa do ex-jogador de futebol Kaká, está grávida da primeira filha e disse nesta sexta-feira, 15, pelos stories do Instagram, que teve sangramentos no primeiro trimestre da gestação.

"Atividade física na gravidez é super importante e saudável, mas eu acabei tendo alguns sangramentos nos primeiros três meses. Então decidi, e a minha médica também me instruiu, pegar leve e fazer só alongamento, de preferência ficar mesmo mais quietinha, de repouso", afirmou ela.

Carol Dias e Kaká treinavam juntos para uma maratona antes de descobrirem a gravidez, quando interromperam as atividades físicas intensas.

Parada já há três meses, ela conta que se sente cansada só de caminhar e perdeu peso relativo à massa magra. "Caminhada de 40 minutos já me deixava mais ofegante. Mudou bastante a rotina. Tem sido um desafio."