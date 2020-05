15/05/2020 | 14:19



Os investidores estrangeiros retiraram R$ 509,055 milhões da B3 no pregão da última quarta-feira, 13. Nesse dia, o Ibovespa fechou em queda de 0,13%, aos 77.772,20 pontos, com giro financeiro de R$ 31,1 bilhões.

Em maio, a saída de recursos da bolsa já soma R$ 5,034 bilhões, resultado de compras de R$ 64,076 bilhões e vendas de R$ 68,314 bilhões.

Este valor é muito próximo ao total do mês de abril, quando a saída líquida foi de R$ 5,069 bilhões.

Ainda não houve um pregão com saldo positivo de recursos estrangeiros no mês. No acumulado do ano, os investidores estrangeiros retiraram R$ 74,441 bilhões do mercado acionário brasileiro.