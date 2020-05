Ator sul-coreano morre aos 31 anos de idade e deixa carta para fãs

15/05/2020 | 14:10



Famoso na Coreia do Sul pela participação na série Chicago Typewriter, o ator Park Ji Hoon morreu aos 31 anos de idade no dia 11 de maio. De acordo com o site Allkpop, ele foi vítima de um câncer no estômago.

No Instagram, a família de Ji Hoon compartilhou a hora e o local de uma cerimônia fúnebre agendada para 15 de maio e ainda divulgou uma carta escrita por ele, em que agradece o carinho e o suporte de seus fãs e familiares em meio ao drama causado pela pandemia do novo coronavírus.

Escrevo para o caso de não ter falado com alguém por acidente. Muito obrigado por todo o conforto e encorajamento em meio a Covid-19. Por causa de vocês eu pude me despedir do meu irmão mais novo. Vocês e minha família me deram muita força, não vou esquecer.

Muitos fãs se emocionaram com a mensagem, dizendo palavras como:

A vida é muito injusta.

Tão jovem.

Estou com o coração partido.