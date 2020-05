Covid-19 pelo mundo: Berlim e Zurique vivem cenários parecidos

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



15/05/2020 | 13:18



Alguns países europeus adotaram diretrizes rápidas para conter a pandemia da covid-19. Com medidas de isolamento social e higiene, cidades como Berlim (Alemanha) e Zurique (Suíça) conseguiram segurar a propagação do vírus e reduzir, principalmente, o número de mortos inicialmente previsto.

No episódio 18 da série Covid-19 pelo mundo, o engenheiro ambiental Felipe Coelho Costa e o gerente de centro de visitantes Sandro Sarbach falam sobre o cenário da pandemia na Europa. Eles moram em Berlim e Zurique, respectivamente.

Atualmente, capital alemã conta com 6.397 casos registrados e 177 óbitos. Já a cidade suíça apresenta 3.560 infectados e 124 mortes. Os dados são da Universidade Johns Hopkins.

Divulgação/Arquivo Pessoal Sandro Sarbach

Covid-19 pelo mundo: Berlim e Zurique

Com resultados animadores quando comparados a outras grandes cidades do mundo, Berlim e Zurique se destacam pela colaboração da população no combate ao covid-19. Segundo Felipe, os moradores da capital alemã estão respeitando os limites impostos pelo governo, que incluíram desde o início, por exemplo, a possibilidade de sair para caminhar nos parques preservando o distanciamento social.

Em Zurique, o cenário também soa positivo para a retomada das atividades. “A situação está se estabilizando e voltando ao normal”, destaca Sandro. Isso não significa, porém, que a rotina das pessoas voltou a ser igual a de antes da pandemia. Além de tomarem mais cuidados com a higiene, boa parte delas está trabalhando e estudando em casa, segundo o suíço.

Em Berlim, Felipe também precisou adotar o home office. “Tive que aprender a trabalhar em casa e tentar impor uma rotina. Fiquei bem mais distante dos amigos. Deixar de ir ao bar para jogar conversa fora foi bem difícil”, comenta o brasileiro.

Agora, com a expectativa de que o pior já tenha passado na Suíça e na Alemanha, boa parte dos moradores desses países tem se mostrado otimista em relação ao futuro. “A vida tende a se normalizar”, aponta Sandro. Felipe concorda: “Assim que o surto passar, as pessoas voltarão ao mesmo sistema de antes, pois estamos todos viciados nele”, completa.

Covid-19 pelo mundo: série de entrevistas

O Rota de Férias e o Busca Voluntária estão conversando com pessoas de todo o planeta para saber como o coronavírus está afetando a realidade de suas cidades. Confira os outros capítulos da série:

Capítulo 1: COVID-19 PELO MUNDO: ADVOGADA RELATA O DIA A DIA NA CIDADE DO MÉXICO

Capítulo 2: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRA CONTA COMO ESTÁ A VIDA EM SANTIAGO

Capítulo 3: COVID-19 PELO MUNDO: “ESTAMOS MELHORANDO AOS POUCOS”, DIZ MORADOR DE BRÉSCIA

Capítulo 4: COVID-19 PELO MUNDO: AMERICANOS CONTAM COMO ESTÁ A VIDA EM DENVER

Capítulo 5: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRO FALA SOBRE A QUARENTENA NO CANADÁ

Capítulo 6: COVID-19 PELO MUNDO: ESTUDANTE VISLUMBRA CAOS NO MÉXICO PÓS-PANDEMIA

Capítulo 7: COVID-19 PELO MUNDO: “MUITOS NEGÓCIOS JÁ FALIRAM”, DIZ BRASILEIRA QUE VIVE EM NOVA YORK

Capítulo 8: COVID-19 PELO MUNDO: INFLUENCIADORES DE ORLANDO FALAM SOBRE OS IMPACTOS DA PANDEMIA

Capítulo 9: COVID-19 PELO MUNDO: “AS COISAS ESTÃO MELHORANDO AOS POUCOS”, DIZ ESPANHOLA

Capítulo 10: COVID-19 PELO MUNDO: ENFERMEIRA FALA SOBRE O DIA A DIA NA ALEMANHA

Capítulo 11: COVID-19 PELO MUNDO: “A SOCIEDADE AQUI ESTÁ UNIDA”, DIZ MORADORA DE AMSTERDÃ

Capítulo 12: COVID-19 PELO MUNDO: “APLAUDIMOS OS HOSPITAIS TODOS OS DIAS”, DIZ BRASILEIRO QUE MORA EM PARIS

Capítulo 13: COVID-19 PELO MUNDO: “CENÁRIO AQUI ESTÁ RUIM”, DIZ MORADORA DE ABU DHABI

Capítulo 14: COVID-19 PELO MUNDO: O DIA A DIA DA ESLOVÊNIA EM MEIO À PANDEMIA

Capítulo 15: COVID-19 PELO MUNDO: “O PAÍS NÃO PARA”, DIZ BRASILEIRO QUE MORA NO JAPÃO

Capítulo 16: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRO FALA SOBRE O CENÁRIO EM SINGAPURA

Capítulo 17: COVID-19 PELO MUNDO: MORADORES REVELAM SITUAÇÃO DE ÍNDIA E PAQUISTÃO