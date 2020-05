Percy Jackson vai ganhar adaptação para série no Disney+

15/05/2020 | 13:10



Nas próximas semanas, talvez você perceba certa movimentação entre os fãs da saga Percy Jackson e os Olimpianos. Isso porque, na última quinta-feira, dia 14, Rick Riordan anunciou que a saga será adaptada para uma série live action no Disney+!

Não é de hoje que os fãs da coleção esperam por uma nova adaptação dos livros. Desde que a Disney concluiu a aquisição da Fox, em março de 2019, o fandom pediu para que o novo estúdio desse uma chance para a história. Entre dezembro do mesmo ano e janeiro de 2020, Rick chegou a compartilhar com os fãs que estava conversando com os produtores para lutar pela adaptação.

Eis que, na última terça-feira, dia 12 de maio, o autor anunciou em seu Twitter que tinha uma notícia para dar aos semideuses, como são chamados os fãs da saga, mas que teria que esperar um pouco. Na quinta-feira, enfim, a revelação veio: a Disney concordou em produzir uma série baseada na história de Percy Jackson.

Em um vídeo postado nas redes sociais, Rick e sua esposa, Becky Riordan, contaram que por ora não há muitas informações, mas que compartilharão as atualizações sobre o andamento da produção assim que puderem. O autor ainda escreveu uma mensagem para os fãs no Instagram:

Ei, fãs de Percy Jackson, na última década, vocês trabalharam duro para defender uma adaptação cinematográfica fiel do mundo de Percy Jackson. Alguns de vocês até sugeriram que seria uma ótima série para o Disney +. Não poderíamos concordar mais! Não podemos dizer muito mais nesta fase, mas estamos muito empolgados com a ideia de uma série de ação ao vivo da mais alta qualidade, seguindo a história da série original de cinco livros de Percy Jackson, começando com O Ladrão de Raios na primeira temporada. Tenha certeza de que Becky e eu estaremos envolvidos pessoalmente em todos os aspectos do programa. Haverá muito mais novidades no futuro, mas, por enquanto, temos muito trabalho a fazer! Apertem os cintos, semideuses. Vai ser uma viagem fantástica e emocionante!