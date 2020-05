Príncipe William envia mensagem tocante à organização criada em memória de sua mãe, Lady Di

15/05/2020 | 12:10



Não é novidade que os príncipes Harry e William têm uma ligação muito forte com a memória de sua mãe, Lady Di, a Princesa de Gales. Justamente por isso, ao longo dos anos, os duques demonstraram apoio à organização The Diana Awards, criada em memória da falecida princesa. Em plena crise causada pela pandemia do coronavírus, isso não poderia ser diferente. Na última quinta-feira, dia 14, príncipe William enviou uma carta à instituição, agradecendo o trabalho de honrar os jovens ao fazer a diferença em suas comunidades, mesmo em meio à pandemia.

Conforme divulgado pela organização no Instagram, o Duque de Cambridge escreveu uma mensagem tocante, relembrando o apoio que o mesmo e seu irmão destinam à instituição enquanto eles continuam seu trabalho:

Gostaria de escrever para enviar meu apoio e agradecer a todos os funcionários, voluntários e apoiadores do The Diana Awards. Meu irmão e eu permanecemos gratos pelo trabalho que vocês fazem para promover, desenvolver e apoiar os jovens, particularmente neste momento de incerteza. Enquanto vocês estão se adaptando à novas maneiras de trabalhar, não há dúvida de que seu apoio aos jovens, através do que será um período de ansiedade e inquietação para muitos, é tão importante quanto sempre. Isso vem com meus melhores votos de boa saúde para vocês e suas famílias nas próximas semanas.

Em novembro de 2019, o príncipe William recebeu 20 homenageados do The Diana Awards de todo o mundo no Palácio Kensington, em Londres, e afirmou que sua falecida mãe ficaria orgulhosa deles. A organização foi fundada no ano de 1999, com o objetivo de promover, desenvolver e inspirar mudanças positivas na vida dos jovens.