Ministro da Saúde Nelson Teich deixa o governo Bolsonaro

Miriam Gimenes



15/05/2020 | 12:04



O Ministro da Saúde Nelson Teich acaba de anunciar sua saída do governo Bolsonaro. Amanhã ele completaria um mês frente ao cargo do ministério, que ocupou no lugar de Luiz Henrique Mandetta, que também se demitiu. Principal divergência com o presidente seria sobre o uso da Cloroquina em pacientes. A sua decisão será esclarecida agora tarde em coletiva de imprensa.

Além da questão em relação ao medicamento, episódio no início da semana deixou o agora ex-ministro descontente. Em coletiva de imprensa ele ficou sabendo, pelos jornalistas, que o presidente havia feito decreto colocando como essencial os serviços de salão de beleza, barbearia e academia. Ficou, visivelmente, constrangido.

O secretário executivo, general Eduardo Pazuello, assume interinamente.