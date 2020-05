15/05/2020 | 11:46



O Parlamento Europeu aprovou nesta sexta-feira, 15, resolução solicitando à Comissão Europeia, órgão executivo do bloco, pacote de 2 trilhões de euros para combater crise econômica trazida pelo novo coronavírus.

Segundo o despacho, o órgão executivo da União Europeia (UE) deveria criar um "fundo de recuperação econômica", com recursos obtidos via doação e emissão de títulos públicos, sem que sejam utilizadas estratégias de "magia financeira" que coloquem em risco a credibilidade do bloco.

Caso a Comissão Europeia decida atender à solicitação, o projeto ainda precisaria passar pelo crivo dos eurodeputados para entrar em vigor.