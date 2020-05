De cueca, Rainer Cadete posa de cabeça para baixo e web pira: Tiro de coxas

15/05/2020 | 11:11



Uau! Rainer Cadete postou uma foto e tanto para brincar que já perdeu a noção de quantos dias está em quarentena! O astro usou o Instagram para divulgar uma imagem sua em que aparece de cabeça para baixo, apenas de cueca, e deixando as pernas à mostra. Na legenda, escreveu o seguinte:

Quarentena dia ( )?, disse, junto com a hashtag com Fica em casa, fazendo um apelo para que seus seguidores sigam as medidas da Organização Mundial da Saúde em meio à pandemia do novo coronavírus.

O clique, é claro, gerou um burburinho e tanto e alguns seguidores não deixaram de comentar:

Essa foto aí só deixa a quarentena mais difícil!

Segura o Rainer! Hahaha maravilhoso, toma tiro de coxas.

Eu na quarentena já estou assim também... de cabeça pra baixo!

E o dedo do zoom.

Obrigada por essa foto. Melhorou meu dia.