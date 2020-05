15/05/2020 | 11:10



Marília Mendonça não aguenta mais os perfis inconvenientes das redes sociais! No Twitter, ela desabafou sobre uma internauta que fica oferecendo sexo virtual.

Eu não aguento mais bloquear essa vendedora de sexo virtual comentando minhas postagens. Minha, filha, vai caçar o rumo de vocês, escreveu na postagem, exibindo ainda o tipo de mensagem que tem recebido da seguidora.

A cantora, que é mãe do pequeno Leo, do relacionamento com Murilo Huff, também desabafou sobre a pandemia do coronavírus

Puts! Que ódio dessa m***a. Ô coronavírus, se saia!!!!