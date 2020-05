Netflix divulga trailer legendado de Expresso do Amanhã

15/05/2020 | 11:10



E vamos de novidade na Netflix? Conforme anunciado pela plataforma, a série produzida pela TNT, Expresso do Amanhã, estará disponível para os brasileiros no dia 25 de maio. E agora foi divulgado o trailer legendado da produção, que traz Jennifer Connelly, de Uma Mente Brilhante, e Daveed Diggs, de Hamilton: Um Musical Americano, nos papéis principais, e trata de uma realidade pós apocalíptica.

O roteiro foi inspirado na HQ O Perfuraneve de Jacques Lob, Benjamin Legrand e Jean-Marc Rochette. Depois de um experimento fracassado que buscava impedir o aquecimento global, a humanidade foi jogada em uma nova era do gelo, destruindo grande parte da civilização e da vida na Terra. Agora, aqueles que sobreviveram devem encarar uma dura realidade enquanto lidam com os ainda existentes conflitos de classes à bordo do trem Snowpiercer.

Na história, Jennifer é Melanie Cavill, uma passageira da primeira classe que atua como porta voz do trem e é responsável por fazer os anúncios necessários aos demais passageiros através do sistema de som. Já Daveed assume o papel de Layton Well, um prisioneiro que acaba envolvido com um motim no trem, levantado por passageiros das classes mais baixas.