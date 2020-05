Consórcio lança site com informações e orientações sobre o coronavírus

Do Diário do Grande ABC



15/05/2020 | 10:42



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC lança um novo canal de informação para a população sobre o novo coronavírus (Covid-19). Trata-se do site é https://coronavirus.consorciograndeabc.page. Nele estarão os dados oficiais sobre a doença, número de casos e gráficos, além de notícias sobre a pandemia e ações de enfrentamento da entidade regional.



Além do endereço eletrônico, o Consórcio ABC também disponibiliza cartão virtual por meio do qual qualquer morador das sete cidades poderá acessar o site e, com isso, saber mais sobre a doença, acompanhar a evolução dos casos na região e promover a sua testagem pela ferramenta COVIData, desenvolvida pela UFABC (Universidade Federal do ABC).



A ferramenta também traz informações sobre o Drive Thru Solidário Regional, iniciativa do Consórcio para arrecadar alimentos e material de higiene e limpeza em benefício de famílias em situação de vulnerabilidade social nas sete cidades.



O presidente do Consórcioe prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão, destacou que a ferramenta é mais uma ação para conter a disseminação da doença. “O site possibilita que o cidadão tenha acesso a informações sobre o coronavírus sem sair de casa”, afirmou Maranhão.



Para o secretário-executivo do Consórcio ABC, Edgard Brandão, o acompanhamento constante da pandemia é fundamental neste momento. “Com informação e união podemos vencer a luta contra o coronavírus", disse Brandão.