Descubra quais são as 10 maiores economias do mundo; EUA lideram

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



15/05/2020 | 08:18



Estados Unidos, China e Japão integram o top 3 da lista das maiores economias do mundo. Com Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 1,9 trilhões, o Brasil desponta na nona posição. Os dados são do último relatório Perspectiva Econômica Mundial, publicado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

As 10 maiores economias do mundo

