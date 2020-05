Mary-Kate Olsen tem pedido de divórcio emergencial negado pela justiça

15/05/2020 | 08:10



Mary-Kate Olsen teve seu pedido emergencial de divórcio negado pela justiça de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos.

De acordo com o site Page Six, o juiz Michael Katz não considerou a separação de Mary-Kate e do banqueiro Olivier Sarkozy uma questão essencial em meio à pandemia do novo coronavírus, por isso, a oficialização do divórcio só deve ser decidida ao final da quarentena.

A atriz pediu uma ordem judicial de emergência alegando ter sido expulsa por Olivier do apartamento em que moravam.

Sarkozy teria rescindido o contrato do local sem avisar a atriz e dado o prazo até o dia 18 para que ela saísse da propriedade com seus pertencesses. Mary-Kate sinalizou que não teria como deixar o local até a data, justificando as dificuldades que ocorrem em meio à quarentena, pedindo a extensão do prazo e a oficialização do divórcio, para que assim, garantisse seus direitos.

Eles estavam juntos desde 2012 e se casaram em 2015, em uma cerimônia íntima. O pedido de divórcio aconteceu no dia 17 de abril, mas não foi aceito em virtude da pandemia.