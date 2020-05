Imagens do Brasil no Canal Curta!

15/05/2020 | 07:05



Logo no começo de Imagens do Estado Novo, 1937-45, Eduardo Escorel questiona a própria decisão de fazer um documentário com material de arquivo. "Imagens filmadas omitem mais do que revelam", adverte. Principalmente imagens oficiais, como essas sobre as quais trabalha. Imagens do Estado Novo. É um projeto ambicioso do grande diretor e montador.

Dura quase quatro horas, que o Canal Curta! dividiu em partes. A primeira passa nesta sexta, às 20h30. Quem começar a assistir dificilmente deixará de querer ver o restante do material. Escorel revela o antes e depois da ditadura do Estado Novo - a chegada de Getúlio Vargas ao poder, em 1930. Avança até 1954 para mostrar o suicídio de Vargas, agora como presidente eleito. Revela o Brasil da época, analisa o significado da Revolução Constitucionalista de 1932 e os desdobramentos desses acontecimentos nas décadas seguintes.

O espectador mal conseguirá recobrar-se de tanta informação e, às 22h15, o mesmo canal mostrará a íntegra de Espero Tua (Re)Volta. Outro documentário, até mais ousado como proposta estética. Elisa Capai filma as ocupações de escolas públicas por estudantes, em 2015. O que eles pensam, o que querem. São imagens que ajudam a decifrar o País que chegou ao estágio atual.

