Funcionários recebem e greve de ônibus é cancelada

Vinicius Castelli

Do Diário do Grande ABC



15/05/2020 | 00:25



Os 950 trabalhadores de sete empresas de transporte público do Grande ABC que ameaçavam entrar em greve a partir de hoje seguirão trabalhando normalmente. Eles são da Viação São Camilo e da Eaosa (Empresa de Auto Ônibus de Santo André Ltda), de Santo André; Viação Ribeirão Pires e Viação Urbana, de Mauá; e Viação Triângulo, Viação Riacho Grande e Viação Imigrantes, de São Bernardo. Juntas, elas são responsáveis por 33 linhas intermunicipais, que ligam uma cidade a outra. Eles reclamavam de atrasos na folha de pagamento, férias, nas parcelas dos convênios médico e odontológico.

Segundo Leandro Mendes, vice-presidente do Sintetra ABC (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Grande ABC), o grupo que gerencia as empresas começou a fazer o pagamento ontem. “Cerca de 60% dos trabalhadores já receberam”, afirmou. Entre os que foram pagos estão fiscais, cobradores e o pessoal da manutenção. “Até amanhã (hoje) todos os débitos devem estar quitados”, explicou Mendes.

As empresas deveriam ter quitado os débitos até meia-noite de terça-feira. Os responsáveis pelo grupo negociaram com o sindicato mais um dia de prazo e a promessa era a de que os pagamentos seriam feitos até a meia-noite de hoje.