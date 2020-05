Com queda de renda e aumento do desemprego, Bom Prato vira alternativa

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



15/05/2020 | 00:18



A crise causada pela pandemia do coronavírus tem afetado munícipes de diversas regiões nas sete cidades. Com autorização do governo federal para a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário, além do aumento do desemprego causado pelo fechamento temporário dos estabelecimentos comerciais, muitos moradores tiveram queda nas receitas e viram como alternativa buscar refeições – no valor de R$ 1 – nas unidades do Bom Prato no Grande ABC. São três opções: os restaurantes na região central de Santo André e São Bernardo, além do equipamento provisório montado no bairro Assunção, em São Bernardo, inaugurado na segunda-feira.



Nas três unidades as filas começam a se formar bem antes do horário de início das refeições. Os equipamentos centrais de Santo André e São Bernardo ofereceram café da manhã, das 7h às 9h, almoço, das 10h às 15h, e jantar, das 17h30 às 19h30. Já o equipamento provisório funciona apenas no almoço. Normalmente, o público-alvo era pessoas em situação de rua, mas usuários ouvidos pela equipe do Diário estavam recorrendo ao serviço pela primeira vez para garantir a alimentação.



A aposentada Valda Souza Santos, 61 anos, já conhecia a unidade do Centro, mas nunca tinha feito refeição no local. Por morar há 15 anos no bairro Assunção, se interessou em buscar marmita, que sai em conta, já que a alimentação é subsidiada pelo governo do Estado. “Fui ao mercado comprar coisas mais essenciais para a casa e, na volta, já parei direto aqui, assim, não gasto com itens de um almoço”, comenta.



O casal Luzia Antônia Moura, 56, e Maurício Galeão, 53, também mora no bairro, há 20 anos, e após Maurício ter perdido o emprego, precisou refazer o orçamento. “Pensamos em buscar alguns dias da semana a refeição aqui. É uma opção barata e de qualidade”, ressalta Luzia.



O barbeiro Lúcio Benício, 35, foi pegar a refeição pela primeira vez para a sogra, que é idosa e hipertensa. “Moramos aqui perto, minha mulher trabalha o dia inteiro e consigo me adaptar para vir buscar refeições todos os dias”, conta.



DEMANDA ALTA

A inclusão de um terceiro local para a retirada das refeições – desde o início da pandemia os salões estão fechados e as unidades apenas entregam marmitas – teve como objetivo descentralizar o atendimento que era feito pelo equipamento do Centro de São Bernardo.



Mas a procura por refeições no Bom Prato de campanha, no Assunção, é maior do que a esperada pela Prefeitura de São Bernardo. Os alimentos servidos ali são produzidos na unidade do Centro e a expectativa era fornecer 600 marmitas no almoço. No entanto, antes do meio-dia já não há mais estoque, mesmo com a limitação de apenas uma porção por pessoa, a não ser que o munícipe apresente algum laudo médico de quem precisa retirar mais de uma refeição.



Por meio de nota, a Prefeitura de São Bernardo prometeu avaliar a possibilidade de aumentar a oferta, já que o local tem capacidade para isso. “A unidade do Bom Prato de campanha, instalada no bairro Assunção, trabalha nesta primeira semana, em caráter experimental, com uma cota diária de 600 refeições. O local tem capacidade para ofertar até 800 refeições, conforme a demanda. O aumento da oferta será avaliado de acordo com o desempenho ao longo desta semana.”