Santo André e Rio Grande lideram lista de recuperados

15/05/2020 | 00:10



Dos 3.240 infectados pela Covid-19 no Grande ABC, as sete cidades já somam pelo menos 1.039 pessoas que venceram o coronavírus – de acordo com dados informados pelas prefeituras até quarta-feira. Santo André e Rio Grande da Serra puxam a fila das boas notícias e conseguiram recuperar mais da metade dos pacientes. Dos 885 andreenses infectados, 484 (54,7%) estão em casa. Dos 38 rio-grandenses contaminados, 26 (68%) tiveram alta.



Outra cidade com bons índices é Ribeirão Pires, que conta com 49% dos pacientes em casa, o que representa 49 dos 100 pacientes que contraíram a Covid-19; Diadema tinha até quarta-feira 468 infectados e 162 curados (34%).

São Caetano e Mauá só possuem relação de curados que estavam em hospitais públicos, no entanto, no número de infectados estão somados dados da rede privada, o que não permite ter proporção exata. Em São Caetano, por exemplo, são pelo menos 62 pessoas livres da doença, mas se incluirmos os pacientes dos hospitais particulares, os registros passam de 300. Já em Mauá, foram 44 altas nos hospitais gerenciados pela Prefeitura.



Já na contramão dos índices positivos, os dados que chamam atenção são de São Bernardo, cidade que, ao mesmo tempo que reúne o maior número de infectados pela Covid-19 no Grande ABC, também marca a menor quantidade de curados. Até quarta-feira, dos 931 doentes, somente 212 se recuperaram, o que representa 22% do total dos pacientes confirmados com o coronavírus.



Secretario de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho explica que a cidade criou central que está acompanhando todos os casos, sobretudo aqueles que tiveram, no início da pandemia, os exames sem resultado.

“No começo (da pandemia), a pessoa fazia o exame e o resultado não saia, se perdeu. Portanto, estamos agora ligando para todas as pessoas que foram notificadas e realizamos a testagem. Ao passar 15 dias, se o paciente está bem, consideramos mais um recuperado”, pontuou.

Segundo Reple, os números não estão abaixo do esperado. “Notificamos todos os casos, sem omitir nenhuma informação. Isso é transparência”, reforçou, explicando ainda que, em sua opinião, o termo correto para os casos de sucesso seria “recuperado”. “Não falamos em curado, porque não conhecemos ainda a cura”, finalizou.



INCENTIVO

Diante dos dados positivos, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), comemorou em suas redes sociais o alto número de pacientes que tiveram alta. “Notícias boas merecem ser compartilhadas para que mais vidas sejam salvas. São 484 andreenses que já venceram a batalha contra o novo coronavírus e 281 estão em recuperação”, escreveu o chefe do Paço.



A partir de hoje, o Diário passa a monitorar o número de pacientes recuperados da doença em quadro disponível na Primeira Página.