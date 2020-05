Estudante da UFABC acusa Polícia Militar de agressão

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



15/05/2020 | 00:01



Estudante da UFABC (Universidade Federal do Grande ABC), Maxwell Gutierrez, 36 anos, acusa policiais militares de o terem agredido, na noite do dia 27 de abril, em região próxima à FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), na Vila Guiomar, em Santo André.



Segundo o aluno, que é colombiano e está no Brasil desde 2014, na condição de refugiado, por volta das 22 h uma viatura parou bruscamente ao seu lado e ele foi agredido com chutes e pontapés, sem que os policiais tivessem feito qualquer tipo de abordagem, perguntas ou até pedido seus documentos pessoais.

Gutierrez alega que estava no local, na altura do número 3.694 da Avenida Prestes Maia, procurando imóvel para alugar. O estudante relatou que, ainda caído e após ser agredido, ouviu os policiais falarem que ele parecia estar morto e que chegou a ficar um tempo desacordado. “Graças a Deus estou vivo, tenho três fraturas na face, vou fazer cirurgia, e vou abrir processo judicial contra a Policia Militar”, afirmou o estudante.



O colombiano já fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil, procurou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e também o consulado da Colômbia no Brasil para relatar o caso. “Não lembro do rosto de nenhum deles nem tenho a placa do carro, mas espero que alguma câmera tenha registrado o ocorrido”, relatou Gutierrez. “Não fumo, não estava bebendo cerveja, não consumo nenhum tipo de drogas. Estou com traumas e com medo de sair na rua”, completou o estudante, que está no 2º ano do bacharelado em ciência e tecnologia e engenharia aeroespacial da instituição federal.



“Gostaria que toda a comunidade de Santo André saiba. Isso que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer outra pessoa da região. Tem gente miserável dentro da PM, protegidos pelo governo e pelos juízes”, finalizou o estudante.



A SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo informou, por meio de nota, que o caso foi registrado como lesão corporal pela delegacia eletrônica e encaminhado ao 4º Distrito Policial de Santo André para prosseguimento nas investigações. Segundo o comunicado, exame pericial foi solicitado ao IML (Instituto Médico-Legal ) e o jovem será chamado para prestar depoimento. “Caso constatado o envolvimento de policiais militares na ação, a ocorrência será encaminhada à Polícia Militar para que haja apuração dos fatos pela Corregedoria da instituição”, concluiu o nota.