Respiro de esperança

14/05/2020 | 23:50



No pior dia da pandemia no Grande ABC, quando as sete cidades bateram o recorde de mortes em 24 horas, com 25 casos, a região ganhou um considerável reforço na batalha contra o novo coronavírus. A inauguração do Hospital de Urgência de São Bernardo, cujo projeto original foi readaptado para oferecer 250 leitos exclusivos para receber pacientes diagnosticados com Covid-19, representa sopro de esperança na frente de luta contra a disseminação da doença. Implantado com recursos municipais, estaduais e federais, falta agora a chegada de 40 respiradores, conforme cobrou ontem o prefeito Orlando Morando (PSDB) durante a solenidade de inauguração.

Devido ao protocolo desenvolvido pelo Ministério da Saúde, o governo federal centraliza a distribuição dos equipamentos, essenciais no tratamento de pacientes com sintomas da SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave). Toda a produção de respiradores é, na prática, confiscada por Brasília, que então faz o repasse aos municípios. Sem julgar as razões que levaram as autoridades federais a criar as regras, o fato é que elas prejudicam as cidades. E muito. Por isso, agiram corretamente o prefeito e o governador João Doria (PSDB) ao chamar a atenção para o problema.

A regulação federal é importante para que Estados e municípios mais vulneráveis economicamente não deixem de ser contemplados com os equipamentos, mas o governo federal precisa considerar que localidades mais afetadas pela pandemia, como é exatamente o caso do Grande ABC, deveriam ter prioridade no encaminhamento dos respiradores.

Com 1.500 profissionais, entre médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, espalhados por sete pavimentos, que perfazem área construída de 23 mil m², o Hospital de Urgência de São Bernardo precisa, pela sua localização estratégica na Região Metropolitana de São Paulo, receber os equipamentos que permitirão fazer com que funcione com sua capacidade total. Que os apelos de Morando e Doria, agora amplificados por este Diário, sensibilizem as autoridades federais.