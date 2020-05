Empresas endividadas: e agora?

Do Diário do Grande ABC



14/05/2020 | 23:59



Entre incontáveis danos e consequências da pandemia de Covid-19, um deles particularmente tem chamado atenção do universo de corporate finance (finanças corporativas): aumento na demanda por reestruturações de dívidas de empresas de variados segmentos e tamanhos. Motivos são claros e discutidos diariamente, mas não custa lembrar cenário que temos de economia enfraquecida, paralisia quase total de cadeias produtivas de diversos setores, aumento do desemprego e queda no poder de consumo. Isso tudo combinado com turbulências políticas. A chamada ‘tempestade perfeita’.

Quando falamos de reestruturações corporativas é preciso levar em conta dois pontos: trajetória problemática da empresa e caixa. O que quebra empresa é deficiência de fundos para honrar compromissos de curto prazo. Se a organização começa a ‘comer’ caixa de maneira consistente e não planejada, é hora de acender a luz amarela e pensar em reestruturação do negócio e a dívida. Nessa hora, as ações para salvar fluxo de caixa e reservas financeira são importantes.

Na maioria das vezes a empresa tem vários compromissos de curto prazo a honrar (funcionários, fornecedores e impostos), mas não sabe priorizar o que deve pagar primeiro. O processo de reestruturação começa nesse momento, quando a empresa se vê acumulando dívida, comprometendo o fluxo de caixa e precisando priorizar pagamentos. Neste aspecto, as dívidas bancárias, frequentemente temidas pelo empresário, devem ser as primeiras a serem negociadas. Reestruturação de dívida não é tarefa para amadores: exige apoio de profissionais qualificados, diagnóstico completo e preciso e timing correto. É preciso avaliar cada passo, pois a partir desse ponto as decisões serão muito difíceis, tais como a escolha de quais dívidas não serão pagas, priorização de passivos a serem renegociados, redução no quadro de colaboradores e até a revisão de preços de produtos e serviços.

Após determinado período (seis meses normalmente é prazo razoável para a primeira etapa), é importante avaliar os resultados obtidos e traçar novas estratégias. Dependendo dos acontecimentos, a empresa terá que se socorrer mediante o uso da recuperação judicial. Embora seja remédio amargo, a vantagem da recuperação judicial está na segurança jurídica e operacional que é conferida à empresa enquanto discute com os credores por vezes agressivos à renegociação da sua dívida. É consenso entre especialistas que, devido à crise, teremos movimento recorde de empresas em busca de recuperação judicial. Os setores mais prejudicados provavelmente serão aviação, turismo e hotelaria, indústria automobilística, construção civil e toda cadeia de petróleo. Cenário bastante desafiador.

Leonardo Nascimento é sócio-fundador da empresa Urca Capital Partners.

PALAVRA DO LEITOR

Diário – 62 anos – 1

Vida longa e próspera a este Diário. Que possamos comemorar ainda muitos e muitos anos de vida a este que é o maior jornal da nossa região.

João Bosco Ferri

São Caetano

Diário – 62 anos – 2

A este incansável paladino da boa informação, meus cordiais votos de feliz aniversário pela passagem do 62º ano de vida.

Israel Arruda de Medeiros

Santo André

Diário – 62 anos – 3

Com muita satisfação parabenizo este Diário pelos 62 anos de aniversário. É os nossos olhos e ouvidos. O que seria de nós se não fosse este Diário a denunciar as falcatruas políticas na nossa região. Contamos sempre com você, Diário, nosso orgulho.

Osiel Tibério Gualdabem

Rio Grande da Serra

Diário – 62 anos – 4

Mesmo longe do Grande ABC não deixo de prestigiar este meu querido Diário, porque gosto e preciso saber das notícias daí, já que meus familiares continuam morando na região, mais precisamente no Centreville, em Santo André. Aproveito o ensejo para desejar feliz aniversário ao Diário, essencial em nossas vidas. Parabéns.

Filogônio Mamoré

Limeira (SP)

Crítica do TCE

Se não lesse a reportagem neste Diário sobre o TCE (Tribunal de Contas do Estado) criticando a devolução de verbas pelas Câmaras aos Paços (Política, dia 10), iria achar que era mentira. É inacreditável que órgão julgador das contas das prefeituras e Câmaras municipais considere ilegal os legislativos do Grande ABC economizarem dinheiro e devolver ao Executivo. Principalmente nesta época de pandemia causada pela Covid-19, muitos vereadores estão concordando com a redução de seus altos salários. Além do que, Câmara reduzir seus gastos com combustível, folha de pagamento de funcionários, no parecer do conselheiro Sidney Beraldo, é falta de planejamento, ao criticar o Legislativo de Santo André por ter devolvido quase 20% de seu orçamento na gestão do vereador Almir Cicote. O que será que esse conselheiro pensa? Que os vereadores gastem todo o dinheiro do orçamento em farras? A meu ver, Sidney Beraldo perdeu grande oportunidade de ficar calado.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Fique em casa!

Sou da Vila Duzi, em São Bernardo, terra das greves de pátio cheio, às quais deixaram marcas tristes, ainda mais nessas circunstâncias atuais, com problemas de saúde, sanitária, política, econômica etc. Continuo dentro de casa, ‘dançando’ de acordo com a música. Mas parte da juventude não sabe as consequências de levar para seus bairros, suas vilas, seus condomínios (pancadões – Setecidades, dia 11) o tal ‘vírus-drone’, ampliando a coisa, em irresponsabilidade criminosa até. Depois vão culpar a medíocre cópia de Collor!

José Carlos Soares de Oliveira

São Bernardo

Capacidade x confiança

O depoimento do delegado Maurício Valeixo (Política, dia 11) deixa bem claro que, entre confiança, aproximação e capacidade, o presidente Jair Bolsonaro prefere apenas as duas primeiras. Prefere, ao que parece, ter alguém próximo para confiar, contudo, o seu comportamento deixa claro que é melhor manter bem longe todos aqueles que tenham capacidade para manter a independência da Polícia Federal. Realmente, já foi o tempo em que capacidade vinha antes de confiança, inclusive, no dicionário.

Marcel Leonardo Diniz

Santo André

Gestores

Os Correios, monopólio, deram prejuízo de R$ 18 milhões em 2019. E olha que para um monopólio dar prejuízo tem que ser muito incompetente ou vigarista. O escritório em Brasília que o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC gastou R$ 180 mil para montar e não deu em nada, soma-se a essa conta. Agora, o pior é a Casa da Moeda dar prejuízo de R$ 86,8 milhões em 2019. Ria, para não chorar. E vejo, quando batem o martelo na B3, comemorando a venda de uma estatal. Batam o martelo na cabeça dos gestores públicos incompetentes que herdaram empresas saudáveis, dos criadores competentes e nacionalistas, e as afundaram. Como País como este pode dar certo?

Marcel Rodrigues Martins

Santo André