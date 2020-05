Aliança pelo Brasil deve indicar o vice de Thiago Tortorello

Evaldo Novelini

15/05/2020 | 00:01



Deve sair dos quadros do Aliança pelo Brasil, movimento político criado pelo grupo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e que busca adesões para se tornar partido, o nome do candidato a vice na chapa majoritária encabeçada pelo cientista social e administrador Thiago Tortorello (PRTB), 43 anos, pré-candidato a prefeito de São Caetano na eleição de outubro.

“Há um acordo neste sentido. O Aliança pelo Brasil foi o primeiro movimento político a manifestar apoio à nossa candidatura, por isso entendo que é natural que indiquem o vice”, revelou Thiago, em visita à sede do Diário, ontem à tarde. O nome ainda não está definido, o que deve ocorrer até meados do próximo mês.

O perfil do candidato a vice ainda está sendo definido pelo político. Ele diz já ter conversado com algumas pessoas. Entre elas, um militar de alta patente próximo de ir à reserva, um policial federal da confiança do presidente da República e uma professora.

Como o Aliança pelo Brasil ainda não conseguiu se viabilizar como partido, e por essa razão não poderá disputar o pleito de outubro, é preciso que o escolhido esteja filiado a uma agremiação política. “Gostaria muito de ter chapa pura”, afirma Thiago, citando que o seu PRTB acolheu muitos bolsonaristas que deixaram o PSL na esteira da saída do presidente da República.

A despeito das restrições de circulação e aglomeração impostas pelas autoridades sanitárias para evitar a proliferação do novo coronavírus, Thiago acelera as conversas para a formação das forças políticas com que pretende enfrentar o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que em outubro provavelmente usará o direito de concorrer à reeleição.

“Meu maior adversário é o prefeito de São Caetano. A cidade precisa de gente que pensa diferente, que tenha mais respeito pelo município”, posiciona-se o pré-candidato, sobrinho do advogado Luiz Olinto Tortorello (1937-2004), que esteve à frente do Palácio da Cerâmica, sede do Executivo são-caetanense, por três vezes (1989-1992, 1997-2000 e 2001-2004).

“Quero que me vejam como a terceira via”, declara Thiago, procurando mostrar distância dos pré-candidatos a prefeito que fazem oposição a Auricchio. Fabio Palacio (PSD), Mário Bohm (Novo), João Moraes (PT), Horácio Neto (Psol) e Walter Estevam Júnior (Republicanos) já manifestaram a intenção de se lançarem no pleito de outubro. “Recusei convite para jantar com essa turma”, diz.