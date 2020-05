Oposição propõe CPI do hospital de campanha de Mauá

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



15/05/2020 | 00:01



Vereadores de oposição ao prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), na Câmara protocolaram ontem na casa pedido de abertura de CPI para investigar supostas irregularidades nos contratos envolvendo a instalação de hospital de campanha no município para atender os pacientes com Covid-19.

O requerimento sugere suposto superfaturamento e outras irregularidades nos contratos de locação de tendas para abrigar o hospital de campanha, assinado com a empresa Pilar Organizações e Festas Ltda, pelo valor total de R$ 667,5 mil, e com a Atlantic Transparência e Apoio à Saúde Pública, de R$ 3,2 milhões, para a gestão do hospital. O Ministério Público de Mauá já instaurou inquérito para apurar possíveis ilegalidades.

O pedido de CPI foi assinado por cinco vereadores: Fernando Rubinelli (PTB), Adelto Cachorrão (Republicanos), Marcelo Oliveira (PT), Professor Betinho e Sinvaldo Carteiro (ambos do PSL). Para que a instauração da comissão seja colocada em votação no plenário, porém, é necessário apoio de pelo menos um terço dos parlamentares, ou oito dos 23 vereadores.

Por meio de nota, o governo Atila disse que recebeu o pedido de CPI “com tranquilidade, tendo em vista que todos os trâmites e processos já foram, de forma voluntária, encaminhados ao MP”. “A montagem do centro especializado de combate ao coronavírus seguiu rigorosos processos administrativos, e resultou no hospital mais moderno e barato da região”, justificou.