Maior do Brasil contra a Covid, Hospital de Urgência aguarda por 40 respiradores

14/05/2020 | 19:13



Em evento na tarde desta quinta-feira, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) e o prefeito Orlando Morando (PSDB), acompanhados de outras autoridades, inauguraram o Hospital de Urgência (HU), que foi adaptado para abrigar 250 leitos exclusivos para tratamento de pacientes com o coronavírus. Entretanto, das 80 acomodações de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 40 ainda aguardam a chegada de respiradores. Tanto Orlando quanto Doria ressaltaram a dificuldade que vem sendo adquirir estes equipamentos, sobretudo porque, segundo o prefeito revelou, existe uma determinação de que todos os respiradores sejam destinados ao Ministério da Saúde, que é quem os encaminha para os hospitais. Desta maneira, a cidade aguarda a destinação dos equipamentos.

"É produto que entrou em escassez. Buscamos com a secretaria do Estado de Saúde e o Estado espera aquilo que comprou. Hoje, tenho certeza que se recebêssemos avião direto da China, é possível que esses respiradores já teriam chegado. Hoje ocorre que, mundialmente, existe um confisco onde param as aeronaves", disse Orlando Morando, que continuou. "Também buscamos no Ministério da Saúde. O Dr. Geraldo (Reple, secretário municipal de Saude) teve contato direto e Carla (Morando, deputada estadual) também teve envolvimento. Cheguei até a falar com o fabricante de respirador, mas a diretora da empresa disse que não podia fazer venda direta para a Prefeitura, porque hoje os respiradores são comprados e distribuídos pelo Ministério da Saúde. Então é ele que direciona - estou reproduzindo o que ouvi. Então, (a gente) não consegue importar e não tem de quem comprar, ficamos nesta dura realidade. Aquele que disponibilizar primeiro, a cidade de São Bernardo tem o melhor hospital do Brasil para colocar um respirador", argumentou o prefeito são-bernardense, que afirmou ter pedido formalmente ao ministério, mas não obteve resposta.

"É o produto mais desejado, mais cotado e mais ambicionado por 213 países do mundo vítimas do coronavírus. Aqui no Brasil todos os estados precisam de respiradores, os municípios também e o próprio governo federal, que não conseguiu fazer a compra de respiradores que havia prometido dada a dificuldade na produção internacional e mesmo no Brasil", afirmou Doria, que explicou que o Estado aguarda remessas já compradas do equipamento. "Temos 1380 respiradores que chegam até o final do mês de maio e mais 1000 que chegarão na primeira quinzena de junho", disse.

O governador ainda agradeceu as montadoras da cidade que ajudaram na recuperação de alguns equipamentos. "A própria indústria automobilística de São Bernardo contribuiu muito para isso, inclusive recuperando respiradores que estão neste hospital", exaltou. "Agradeço Volks, Scania e Mercedes, todas envolvidas em consertar respirador quebrado e desenvolver com a indústria brasileira produção em escala para novos respiradores. Envolvimento espontâneo que nos possibilitou ter mais respiradores no dia de hoje", emendou Orlando Morando.