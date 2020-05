Contra covid-19, Teresópolis estabelece rodízio de pessoas com base no CPF

14/05/2020 | 17:45



A partir de amanhã (15), os moradores de Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, vão poder sair às ruas dia sim, dia não. Para evitar a propagação do coronavírus, a prefeitura estabeleceu um sistema de isolamento baseado no número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Donos de CPF com final par (0, 2, 4, 6 e 8) só poderão circular pela cidade nos dias pares. Donos de CPF com final ímpar (1, 3, 5, 7 e 9) só poderão ir às ruas nos dias ímpares. Também será proibida a circulação pelas ruas ou a permanência em áreas públicas de qualquer pessoa entre às 23h e às 5h. A medida vale até o dia 20 - por seis dias, portanto -, mas pode ser prorrogada conforme avaliação da administração pública. Quem desrespeitar a ordem poderá ser multado em R$ 136,42.

Estão excluídos dessas regras de circulação trabalhadores de serviços essenciais que estejam transitando entre a casa e o local de trabalho, além de pessoas que estejam indo ou voltando de unidades de saúde ou clínicas veterinárias. A circulação das 23h às 5h também será autorizada a trabalhadores de serviços públicos, como coleta de lixo.

A fiscalização será feita por guardas municipais, fiscais fazendários, fiscais de obras, fiscais sanitários e fiscais ambientais. Toda pessoa que sair às ruas deverá portar um documento com foto que contenha o número do CPF ou o próprio CPF (que não tem foto) e um documento com foto.

Outra medida estabelecida pela prefeitura durante esse período é o uso de máscaras por quem estiver nas ruas, em qualquer transporte público, táxi ou qualquer veículo de transporte por aplicativo, como Uber. Estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar, motoristas de transporte coletivo, de táxis e veículos por aplicativo deverão conferir o CPF do cliente antes de autorizar sua entrada na loja ou no veículo. Se o CPF indicar que a pessoa não está autorizada a circular naquele dia, o cliente deve ser proibido de ingressar no estabelecimento ou no veículo.

Até quarta-feira (13), Teresópolis registrava 104 casos de covid-19, com 10 mortes.