Polícia apreende menor com carro roubado e um traficante na região

14/05/2020 | 17:07



Um indivíduo que não teve a identidade revelada foi preso com drogas por policiais militares do 6º Baep ( Batalhão de Operações Especiais de Polícia) na madrugada dessa quinta-feira (14) na área central de Rio Grande da Serra. No momento da prisão o homem tentou correr.

Segundo os agentes que faziam patrulha pelo local , eles avistaram um homem com uma mochila nas costas em atitude suspeita. Ao ver a viatura, ele tentou se evadir.



Após ser detido, foram encontrados na bolsa diversas porções de vários tipos de entorpecentes.Preso em flagrante, o traficante foi encaminhado ao 1º DP ( Ribeirão Pires) onde a ocorrência foi registrada.



Em outra ocorrência, um menor foi apreendido ontem (14) em Mauá, quando dirigia um veículo roubado. Segundo o boletim de ocorrência, policiais faziam ronda pelo bairro Maringá, quando cruzaram com um veículo Agile cinza em alta velocidade.

Ao abordarem o carro, a placa estava adulterado e foi constatado que o veículo foi roubado no mês passado.



O indivíduo foi levado ao 1º DP (Centro) de Mauá, onde aguardará a decisão da justiça.