Filha de Lília Cabral se dispõe a dar aulas de Literatura gratuitamente e recebe elogio da mãe: Linda atitude

14/05/2020 | 16:11



Giulia Bertolli, filha de Lília Cabral, deu um show de empatia em seu perfil do Instagram. Na última quarta-feira, dia 13, a atriz compartilhou um comunicado onde se disponibiliza a dar aulas de Literatura gratuitamente a estudantes que farão o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) este ano. Confira abaixo:

Olá, meu nome é Giulia Bertolli e eu sou formada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ). Se você é aluno da Rede Pública, do terceiro ano do Ensino Médio, está sem aula online, e não consegue estudar para o ENEM, eu me disponibilizo a te ajudar tirando dúvidas de Literatura sem nenhum custo. Se você se encontra nessa situação, só me chamar no direct. Peço que, quem puder/quiser, compartilhe esse post para chegar ao maior número de pessoas.

A mãe de Giulia, claro, elogiou a postura da filha nos comentários da publicação.

Parabéns por sua linda atitude! Amei, escreveu Lília.

Giulia também foi parabenizada por atores como Paloma Bernardi e Olívia Araújo. Realmente, ela teve uma postura bem legal, não é?