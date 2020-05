Luma Costa desabafa sobre ter Transtorno de Ansiedade Generalizada: - É um pouco mais difícil para mim

14/05/2020 | 16:11



Luma Costa usou o Stories para dar mais detalhes sobre como é conviver com o Transtorno de Ansiedade Generalizada. A atriz havia feito um post anteriormente para falar sobre um dia péssimo e de muita ansiedade que ela estava tendo e, após receber inúmeras mensagens, ela resolveu se pronunciar por meio de uma sequência de vídeos.

Primeiro, a mamãe de dois meninos começa dizendo o seguinte:

- Tá todo mundo passando por dias bons e dias ruins. Eu nem me sinto no direito de falar que o meu dia está sendo ruim porque eu sei que tem muita gente pior (...). Eu já falei sobre isso aqui, já falei que tenho TAG [Transtorno de Ansiedade Generalizada] e, sim, é um pouco mais difícil para mim e para as pessoas ansiosas. Tem dias que eu fico mais angustiada do que o normal, que eu não consigo produzir nada, que eu não consigo dormir direito. Tem um monte de poréns, que é óbvio que tá todo mundo ansioso, mas quem tem algum desses distúrbios tá mais. E tem dias que a gente não tá legal, não quer aparecer, falar com ninguém, não quer fazer nada e o importante é entender, enxergar e procurar ajuda, procurar melhorar, procurar fazer alguma coisa que te faça bem.

Em seguida, a melhor amiga de Marina Ruy Barbosa explicou que diversas pessoas aconselharam para ela a meditação - algo que a deixou brava:

- Eu não consigo meditar, amor. E cada vez que alguém me manda meditar eu fico mais p**a. Eu queria saber meditar, eu queria estar fazendo um monte de curso, queria estar aprendendo várias línguas, queria estar sarada, queria estar podendo beber vinho toda noite. Eu queria um monte de coisa. Mas se eu me cobrar agora, neste momento, ser tudo isso o que eu quero, no meio da quarentena, no meio dessa crise emocional, eu vou ficar pior. E aí eu não vou conseguir fazer nada, vou me bloquear e não vou conseguir fazer nem o básico. E qual que é o básico? Ser feliz dentro do que a gente tem. Evoluir, começar a construir pensamentos para o novo normal que a gente vai ter daqui para frente.

Na legenda de um de seus vídeos ela escreveu:

Normalmente eu já vivo pensando que algo ruim pode acontecer. E num momento como esse, tudo fica na décima potência!

Complicado, né?