Channing Tatum fura quarentena e ex exige exame para que ele conviva com filha do casal

14/05/2020 | 16:11



Jenna Dewan deixou a precaução falar mais alto, e exigiu que seu ex-marido, Channing Tatum, fizesse um teste de Covid-19 antes de visitar a filha do casal, Everly, de seis anos de idade, segundo o TMZ.

Acontece que o ator furou a quarentena, o isolamento social que muitos países estão sugerindo para conter o novo coronavírus, andando de bicicleta em uma trilha com amigos, para comemorar seus 40 anos de idade, no final de abril de 2020.

Jenna, que tem um bebê de dois meses de idade, Callum, com o noivo Steve Kazee, ficou preocupada com a saidinha do ex, e, quando recebeu o resultado negativo do exame de Covid-19 de Channing, decidiu junto com o ator que a pequena poderia passar os dias combinados com o pai.