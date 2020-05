Carol Dias revela que teve sangramentos nos três primeiros meses de gravidez

14/05/2020 | 16:10



Carol Dias fez um desabafo na tarde desta quinta-feira, dia 14, em seu Instagram. Sincera, a modelo confessou que sente muita dificuldade em fazer exercícios físicos com a gravidez. Como você já conferiu, Carol espera por seu primeiro filho, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Kaká.

- Estou tendo muito sono e uma falta de vontade, de disposição, gigantesca para fazer exercício, admitiu.

Carol também revelou que precisou interromper as atividades após ter tido alguns sangramentos no início da gestação.

- Atividade física na gravidez é super importante, saudável. Só que eu acabei tendo alguns sangramentos nos primeiros três meses. Então eu decidi, e a minha médica também me instruiu, a pegar leve, fazer só alongamento ou, de preferência, ficar de repouso. E na primeira gravidez, a gente fica sempre mais preocupada. Eu fiquei com medo de fazer alguma coisa e depois ficar me sentindo culpada. Acabei perdendo peso, perdendo minha massa magra.

Esse período inativa também teve um impacto na rotina de exercícios da modelo.

- Quando comecei a caminhar de novo, eu já me sentia cansada. Uma caminhada de 40 minutos e eu já estava mais ofegante. Então para mim está sendo mesmo um desafio, porque não está sendo tão prazeroso quanto era antes.

Altos e baixos, não é? Pelo menos está tudo bem com Carol e a bebê!