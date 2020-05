Boninho provoca Ana Furtado na hora da faxina e ela se vinga ao cortar o cabelo do diretor

14/05/2020 | 15:11



Boninho mostrou que é um marido muito bem-humorado! Na última quarta-feira, dia 13, o diretor compartilhou um vídeo onde provoca a esposa, Ana Furtado, na hora da faxina. Nas imagens, a apresentadora aparece passando um aspirador de pó no chão quando é pega de surpresa pelo amado, que perturba:

- Ó, tem uns pózinhos aqui, ó!

A jornalista, então, aponta o aspirador para a câmera do celular de Boninho, mostrando que não gosta de ser desafiada!

Mas Ana teve a sua vingança! Mais tarde, ela foi a responsável por cortar o cabelo do marido nesta quarentena. Apesar do resultado ter sido positivo, a apresentadora não perdeu a oportunidade de fazer uma franja emo no diretor enquanto o cabelo dele estava molhado. Nunca que você imaginaria Boninho com esse visual, não é?

Esses dois juntos são demais!