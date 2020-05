Polícia Civil de SP tem 225 policiais afastados por Covid-19

Do dgabc.com.br



14/05/2020 | 14:47



A Polícia Civil do Estado de São Paulo tinha 225 policiais afastados por Covid-19 ontem (13). Os dados são oficiais do Governo e 50% superiores a um levantamento realizado pelo Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo) no dia 2 de abril.

Na ocasião, eram cerca de 150 policiais afastados do trabalho por contágio ou suspeita de coronavírus. No total, de acordo com os dados, 51 policiais já tiveram diagnóstico de Covid-19 confirmado e outros 174 ainda são considerados casos suspeitos.

“A gravidade do contágio em meio à população se repete entre os policiais, visto que nós exercemos um serviço essencial à sociedade e não podemos parar”, avalia Raquel Gallinati, presidente do Sindpesp.

O documento da Polícia Civil também ressalta que existem casos identificados e que ainda não foram contabilizados como afastamento por Covid-19 por falta de registros adequados. Esses casos não constam no registro oficial.

A Secretaria de Segurança Pública informou que irá iniciar amanhã (15) a testagem de todos os policiais civis que trabalham na cidade de São Paulo. Para os que também moram na cidade, o teste será ampliado para seus familiares.

“É urgente que o Governo proporcione a testagem dos policiais, porque o risco de contágio é inerente à nossa atividade”, concluiu Raquel.