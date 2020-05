35 animes e desenhos para adultos disponíveis na Netflix

Bianca Bellucci

Do 33Giga



14/05/2020



A ideia de que desenho é coisa de criança ficou no passado. Cada vez mais, estúdios de animação investem no público adulto, seja com títulos para ver em família, como Irmão do Jorel, seja com histórias proibidas para crianças, como Super Drags. Independentemente da linha, é fato que fazem sucesso. Nesta galeria, o 33Giga separou 35 animes e desenhos para adultos que estão disponíveis na Netflix. Confira!

(Des)encanto (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix (Des)encanto (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix × A Frequência Kirlian (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix A Frequência Kirlian (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix × Adventure Time: Hora de Aventura (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Cartoon Network Adventure Time: Hora de Aventura (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Cartoon Network × Archer (10 temporadas) | Crédito: Divulgação/FX Archer (10 temporadas) | Crédito: Divulgação/FX × Back Street Girls: Gokudolls (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/J.C.Staff Back Street Girls: Gokudolls (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/J.C.Staff × Baki: O Campeão (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix Baki: O Campeão (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix × Big Mouth (Três temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix Big Mouth (Três temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix × Black Lagoon (Três temporadas) | Crédito: Divulgação/Madhouse Black Lagoon (Três temporadas) | Crédito: Divulgação/Madhouse × BoJack Horseman (Seis temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix BoJack Horseman (Seis temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix × Cannon Buster (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix Cannon Buster (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix × Castlevania (Três temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix Castlevania (Três temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix × Devilman: Crybaby (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix Devilman: Crybaby (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix × Drama Total (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Cartoon Network Drama Total (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Cartoon Network × F is For Family (Três temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix F is For Family (Três temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix × Fate/Zero (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Ufotable Fate/Zero (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Ufotable × Final Space (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix Final Space (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix × Ghost in the Shell: SAC_2045 (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/X Ghost in the Shell: SAC_2045 (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/X × God Eater (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Ufotable God Eater (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Ufotable × Hellsing Ultimate (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Madhouse Hellsing Ultimate (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Madhouse × Irmão do Jorel (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Cartoon Network Irmão do Jorel (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Cartoon Network × Kengan Ashura (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix Kengan Ashura (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix × KILL la KILL (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Trigger KILL la KILL (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Trigger × Love, Death and Robots (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix Love, Death and Robots (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix × Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Sunrise Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Sunrise × Mushikago no Cagaster (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix Mushikago no Cagaster (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix × Paradise Police (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix Paradise Police (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix × Psycho-Pass (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/ Production I.G Psycho-Pass (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/ Production I.G × Rick and Morty (Quatro temporadas) | Crédito: Divulgação/Adult Swim Rick and Morty (Quatro temporadas) | Crédito: Divulgação/Adult Swim × Scissor Seven (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix Scissor Seven (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix × Sirius the Jaeger (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/P.A.Works Sirius the Jaeger (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/P.A.Works × Super Drags (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix Super Drags (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix × SWORD GAI: The Animation (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix SWORD GAI: The Animation (Duas temporadas) | Crédito: Divulgação/Netflix × The Midnight Gospel (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix The Midnight Gospel (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix × Trailer Park Boys: The Animated Serie (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix Trailer Park Boys: The Animated Serie (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix × Tuca and Bertie (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix Tuca and Bertie (Uma temporada) | Crédito: Divulgação/Netflix ×