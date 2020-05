Bianca Andrade se abre sobre críticas nas redes sociais: - Sou uma das mulheres mais criticadas no país

14/05/2020 | 14:11



Durante a quarentena, diversos famosos estão participando de lives e contando um pouco sobre suas vidas. Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, também fez uma live na qual abriu o coração e revelou que, em sua concepção, é uma das mulheres mais criticadas do Brasil.

Durante o vídeo, a influenciadora falou sobre os comentários que sofreu desde que começou sua atuação como influenciadora nas redes, aos 16 anos de idade:

- Como me expus desde pequena, desde meus 16 anos até me tornar mulher, me tatuar e mostrar realmente quem eu sou, tudo isso fez eu receber muita crítica. Mas não é pouca crítica. Eu acho que eu sou uma das mulheres mais criticadas do meu país. Às vezes eu sento e falo: esse peso é bom ou ruim de carregar? Não importa, é a minha realidade.

A ex-BBB também afirmou que, ao longo de sua vida, teve que lidar com diversas histórias inventadas por pessoas mal intencionadas, e que apenas ela sabia que não eram coisas verdadeiras:

- A gente não pode se sentir responsável por tudo. Você mora num universo com milhares de pessoas, muitas vezes mal intencionadas, e isso pode acontecer com qualquer um. As vezes inventam uma história que vira verdade e você tem que lidar com aquilo. Aquilo é culpa sua? Às vezes só você e seu coração sabem que não, e aí como você vai lidar? Então é uma coisa que eu tive que aprender.