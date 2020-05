Mari Gonzalez curte comentário que acusa Rafa Kalimann de atuar no BBB e tem que se explicar

14/05/2020 | 14:10



O BBB20 pode até ter acabado, mas os participantes do programa continuam causando nas redes sociais!

Rafa Kalimann, que ficou em segundo lugar no reality, compartilhou com os seus seguidores na última quarta-feira, dia 13, que participou de um clipe musical do grupo Vocal Livre. O vídeo ilustrava a canção A começar em mim (Haja mais amor), onde Rafa interpreta uma mãe que acaba de perder o seu filho. Toda a história do videoclipe é inspirada no atentado contra a Escola Estadual Professor Raul Brasil, que aconteceu em março de 2019 no município de Suzano, em São Paulo, e que deixou 10 mortos e 11 feridos.

Momentos antes do clipe ser lançado, a blogueira escreveu o seguinte em seu Twitter:

Hoje vocês vão ver euzinha atuando. Sejam sinceros, ok?

Uma internauta, então, respondeu, alfinetando Rafa:

Já vimos por três meses.

Tudo poderia ser interpretado como um hate, mas Mari Gonzalez curtiu o comentário, dando a entender que concordava com a acusação de Rafa ter atuado no Big Brother Brasil. A polêmica rapidamente se instaurou na web, e Mari precisou se explicar:

Curti sem querer, gentee! Foi mal.

Até o momento, Rafa não se manifestou sobre o assunto nas redes sociais. Mari, por outro lado, recebeu apoio dos fãs, mas também foi bastante criticada por outros na internet. E aí, o que você acha disso?