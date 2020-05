Juliana Paes fala sobre a mãe, que está com coronavírus, e desabafa sobre momento atual: - Eu tenho mania de ver o lado bom

14/05/2020 | 14:10



Juliana Paes participou de uma conversa com o colunista Leo Dias e abriu o jogo sobre como está a sua quarentena - que foi afetada após sua mãe, Regina Couto, de 66 anos de idade ter sido diagnosticada com o novo coronavírus. Na conversa, a atriz primeiro explicou como é a sua postura em relação a um momento tão diferente como este que estamos vivendo agora:

- Eu tenho mania de ver o lado bom, mesmo nos ambientes de crise. Qualquer crise, qualquer guerra, qualquer situação ruim. Qualquer momento de dor, desprazer, desconforto, tem uma lição para te dar, tem algo para te ensinar, tem algo de bom para você fazer, tem uma perspectiva de positividade. Você só precisa fazer o exercício de lançar o seu olhar para isso. Porque a gente também tomar uma postura de não querer olhar: não, está tudo uma porcaria, é o caso e tá tudo ruim e ficar nessa. É tudo uma questão de livre-arbítrio. A gente tem uma escolha de como se comportar, como pensar, de como viver.

Em seguida, contou como foi descobrir que sua mãe havia sido infectada:

- Ela começou com um quadro de muita diarreia e muita dor de cabeça, mas ela não teve nada de falta de ar. Zero. Ela não sabe [onde e como contraiu a doença], porque é aquilo, os nossos pais às vezes são muito teimosos, disse, acrescentando que sua mãe estava tecnicamente isolada em um sítio, no interior de Niterói, no Rio de Janeiro.

Juliana, então, dá os detalhes:

- Então ela estava lá, isolada, mas apareceu com esses sintomas e aí foi aquela loucura: Meu Deus, será que a minha mãe está doente, será que a minha avó está doente também? Corremos, o meu irmão foi até lá, chegou no sítio, levou só a minha mãe pro hospital onde eu tinha um médico que podia fazer uma supervisão mais próxima. Ele que ficou monitorando tudo. Então o estado clínico da minha mãe, ela já chegou ao hospital com 20% a menos da capacidade pulmonar e sem sentir nenhum sintoma. Se posso dar um recado é: ao primeiro sintoma, comuniquem os médicos, liguem para alguém que saiba mais, não fiquem esperando. Não subestimem uma dor de cabeça, não subestimem um nariz escorrendo.

Ela ainda opinou sobre como está se sentindo em relação ao mundo atual:

- Eu tive duas sensações: como tá perigoso sair. Por outro lado eu tive uma sensação engraçada, até. A máscara colocada no rosto faz com que todo mundo fique nivelado. Não tem feio, não tem bonito, não tem famoso, não tem anônimo. Tá todo mundo nivelado.