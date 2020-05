Grazi Massafera brinca com Caio Castro no Tik Tok ao recriar cena de O Rei Leão

14/05/2020 | 13:10



Grazi Massafera já é craque no Tik Tok, aplicativo de vídeos que vem bombando na web durante a quarentena. Assim como muitos famosos, a atriz está aproveitando o tempo livre fazendo os desafios e se divertindo com gravações para lá de engraçadas. Quer ver?

Recentemente, ela fez sucesso ao gravar um vídeo hilário em que é provocada pela filha Sofia e, na última quarta-feira, dia 13, ela voltou a chamar a atenção - agora com Caio Castro!

O casal está passando a quarentena juntos e Grazi aproveitou para fazer uma brincadeira com o amado ao recriar uma cena do filme O Rei Leão. No registro a atriz passou um pouco de batom no dedo e, na sequência, esfregou na testa de Caio - assim com o personagem Rafiki faz com Simba na animação da Disney. Muito bom, né?