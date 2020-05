Chrissy Teigen compra animal exótico para o aniversário de seu filho mais novo

14/05/2020 | 13:11



Quem nunca ganhou um presente inusitado em seu aniversário? Bem, o filho de Chrissy Teigen, Miles Theodore, certamente irá experimentar essa sensação no próximo sábado, dia 16, data em que comemora dois anos de idade. Ele irá ganhar um dragão barbudo!

Teigen anunciou a aquisição do novo membro da família através de seu Twitter na última quarta-feira, dia 13, e revelou que o nome do pet será escolhido por Miles, embora ela já tenha um palpite sobre qual será:

Sim, eu sou agora uma orgulhosa dona de dragão barbudo! Ele ainda é muito pequeno - eu o peguei para o aniversário de Miles, mas eu sei que compartilharemos uma vida toda de felicidade e abraços (Bem, a vida toda dele, talvez a minha também, levando em conta a taxa de estresse atual). Sem nome ainda! Deixarei Miles escolher o nome quando ele oficialmente ganhá-lo em seu aniversário! Então acho que o nome dele será Carros.

A atriz já tinha dado indícios de que estava pensando em adquirir o réptil exótico, que vivem em média de oito a 12 anos. Na terça-feira, ela pediu que seus seguidores compartilhassem as experiências com esse tipo de animal, e teve como resposta diversas fotos enviadas por seus fãs, retratando seus próprios dragões barbudos.

Na noite de quarta-feira, Chrissy também postou em seu Instagram uma foto do novo membro da família, que estava parado no peito de sua filha mais velha, Luna Simone, de quatro anos de idade. A foto, que ficou muito fofa pela proximidade do réptil com o camaleão da Rapunzel, estampado na roupinha da pequena, teve a seguinte legenda:

Por favor, deem as boas-vindas ao, [insira o nome aqui], nosso novo dragão barbudo bebê!

O réptil vem para aumentar a extensa lista de pets da família: além de um hamster, dois bulldogs franceses e um bulldog, Chrissy e seu esposo John Legend também deram aos filhos um filhote de poodle em janeiro deste ano.