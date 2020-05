Covid-19 pelo mundo: moradores revelam situação de Índia e Paquistão

Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



14/05/2020 | 12:48



A Índia é o segundo território mais populoso do mundo, com mais de um bilhão de habitantes. No entanto, a nação vem apresentando um número proporcionalmente baixo de contaminados pelo covid-19. De acordo com estudo da Universidade Johns Hopkins, o país contabiliza até o momento aproximadamente 78.810 infectados e 2.564 mortes.

Nem todo mundo que mora por lá, entretanto, acredita no que vem sendo divulgado pelo governo. “O fato é que não estão realizando muitos testes na Índia. Acredito que, se fizerem mais checagens, o que é uma tendência, o número de contaminados irá crescer bastante”, comenta A.Somasundaram, de 39 anos.

Karl Janisse on Unsplash Cidade de Chennai, localizada no sul da Índia

O indiano, que mora em Chennai, no sul da Índia, relata que ninguém sabe qual é a realidade em relação à contaminação no país. “Ainda não temos uma imagem clara sobre tudo isso. Não sabemos se isso irá afetar milhões de pessoas. Sem testes, simplesmente não dá para saber”, afirma.

Em relação à sua rotina, A.Somasundaram conta que trabalha numa empresa de auditoria e, por terem uma condição financeira melhor, ele e sua família não sofreram tanto o impacto da pandemia. “Como somos de classe média alta, não fomos tão afetados. A única coisa que precisamos fazer foi ficar em casa”, comenta.

Contudo, o indiano se preocupa com a situação de quem tem mais dificuldade financeira, já que as organizações não conseguem ajudar a todos. “As coisas estão feias para muitos trabalhadores. Diversos voluntários, assistentes sociais e entidades têm auxiliado, mas ainda não é o suficiente. O governo precisa fazer mais para salvar vidas”, ressalta A.Somasundaram.

Quando questionado sobre o futuro do país, A.Somasundaram não se mostra muito positivo com a situação. “Se a pandemia não acabar até junho ou julho, todas as classes da sociedade e a economia sofrerão. As pessoas mais pobres já foram prejudicadas e continuarão perdendo suas vidas”, completa.

A pandemia no Paquistão

O cenário da Índia é bastante parecido com o do vizinho Paquistão. Mesmo com uma quantidade baixa de óbitos pelo coronavírus, o país está entre os que mais registraram contaminados da Ásia, atrás apenas do Irã, da China e da própria Índia. A região soma, até o momento, 35.788 contaminados e 770 mortos.

Arquivo Pessoal Muhammad Mustafa

Para tentar achatar a curva e, consequentemente, favorecer o sistema de saúde , o governo paquistanês impôs a quarentena. E se por um lado ela ajudou a diminuir o número de casos, segundo especialistas, por outro afetou a vida de muitos habitantes, sobretudo dos fiéis que foram proibidos de irem aos templos durante esse período.

“O surto nos obrigou a manter distância social de outras pessoas”, lamenta Muhammad Mustafa, de 21 anos.

O estudante paquistanês mora em Lahore, capital da província do Panjabe. Muhammad relata que, independentemente das medidas impostas pelo governo, os casos estão subindo no Paquistão.

“O número de infectados cresce a cada dia, afetando a todos. Depois que a situação estabilizar, acredito que as repercussões econômicas serão severas, até mesmo para quem tem um estilo de vida mais luxuoso”, finaliza.

Covid-19 pelo mundo: série de entrevistas

O Rota de Férias e o Busca Voluntária estão conversando com pessoas de todo o planeta para saber como o coronavírus está afetando a realidade de suas cidades. Confira os outros capítulos da série:

Capítulo 1: COVID-19 PELO MUNDO: ADVOGADA RELATA O DIA A DIA NA CIDADE DO MÉXICO

Capítulo 2: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRA CONTA COMO ESTÁ A VIDA EM SANTIAGO

Capítulo 3: COVID-19 PELO MUNDO: “ESTAMOS MELHORANDO AOS POUCOS”, DIZ MORADOR DE BRÉSCIA

Capítulo 4: COVID-19 PELO MUNDO: AMERICANOS CONTAM COMO ESTÁ A VIDA EM DENVER

Capítulo 5: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRO FALA SOBRE A QUARENTENA NO CANADÁ

Capítulo 6: COVID-19 PELO MUNDO: ESTUDANTE VISLUMBRA CAOS NO MÉXICO PÓS-PANDEMIA

Capítulo 7: COVID-19 PELO MUNDO: “MUITOS NEGÓCIOS JÁ FALIRAM”, DIZ BRASILEIRA QUE VIVE EM NOVA YORK

Capítulo 8: COVID-19 PELO MUNDO: INFLUENCIADORES DE ORLANDO FALAM SOBRE OS IMPACTOS DA PANDEMIA

Capítulo 9: COVID-19 PELO MUNDO: “AS COISAS ESTÃO MELHORANDO AOS POUCOS”, DIZ ESPANHOLA

Capítulo 10: COVID-19 PELO MUNDO: ENFERMEIRA FALA SOBRE O DIA A DIA NA ALEMANHA

Capítulo 11: COVID-19 PELO MUNDO: “A SOCIEDADE AQUI ESTÁ UNIDA”, DIZ MORADORA DE AMSTERDÃ

Capítulo 12: COVID-19 PELO MUNDO: “APLAUDIMOS OS HOSPITAIS TODOS OS DIAS”, DIZ BRASILEIRO QUE MORA EM PARIS

Capítulo 13: COVID-19 PELO MUNDO: “CENÁRIO AQUI ESTÁ RUIM”, DIZ MORADORA DE ABU DHABI

Capítulo 14: COVID-19 PELO MUNDO: O DIA A DIA DA ESLOVÊNIA EM MEIO À PANDEMIA

Capítulo 15: COVID-19 PELO MUNDO: “O PAÍS NÃO PARA”, DIZ BRASILEIRO QUE MORA NO JAPÃO

Capítulo 16: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRO FALA SOBRE O CENÁRIO EM SINGAPURA