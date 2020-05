14/05/2020 | 12:37



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trum, informou, no Twitter que o governo destinou US$ 500 milhões ao sistema de transporte público de Nova York, dos US$ 3,9 bilhões dispostos no pacote legislativo voltado ao coronavírus, aprovado em março. "Recurso importante para manter os sistemas limpos e operando para que as pessoas voltem ao trabalho", escreveu.