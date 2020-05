Bolsonaro volta a defender isolamento vertical em videoconferência na Fiesp

14/05/2020 | 11:41



O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta quinta-feira (14) a adoção de um isolamento vertical, restrito apenas para pessoas consideradas de grupos de risco em relação ao novo coronavírus, como idosos e portadores de comorbidades. Em videoconferência com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, e outros empresários, Bolsonaro ouviu pedidos pela reabertura das atividades econômicas, impactadas pela pandemia do novo coronavírus.

"Pelo governo federal, no que depender de nós, estava tudo aberto, no isolamento vertical, e ponto final", disse. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também acompanha o encontro. Os empresários pediram ao Ministério da Economia planos específicos para auxiliar os setores mais afetados pela pandemia.

Bolsonaro reforçou que, se dependesse dele, "quase nada" teria sido fechado. O chefe do Executivo também criticou governadores e prefeitos pelas decisões de fechamento e paralisação de atividades econômicas.

"Os governadores, cada um assumiu a sua responsabilidade e houve uma concorrência entre muitos para ver quem fechava mais, quem defendia mais a vida do seu eleitor, do seu cidadão do seu Estado em relação aos outros", disse o mandatário.