Após polêmica, assessoria esclarece visita de amigas à mansão de Neymar Jr. durante a quarentena

14/05/2020 | 11:11



Neymar Jr. deu o que falar ao ser acusado de não estar cumprindo as recomendações para respeitar o isolamento social durante a quarentena provocada pelo novo coronavírus.. Tudo aconteceu depois que duas mulheres foram vistas em sua residência durante uma live feita por Mauro Leitão, cozinheiro que está passando a quarentena com o atleta.

O flagra deu o que falar nas redes sociais e segundo a colunista Fábia Oliveira do jornal O Dia, uma das moças é é a DJ Bárbara Labres - a ex affair de Bianca Andrade. Além disso, conforme registros em redes sociais, também ficou claro que as duas mulheres estão hospedadas no mesmo condomínio que o jogador - o Portobello Resort e Safari, porém em outra mansão.

A assessoria de Neymar esclareceu a polêmica, afirmando que não houve interação entre o jogador e as visitas, que são suas amigas.

Comunicamos que o atleta Neymar Jr. mantém sua rotina de isolamento desde que chegou ao Brasil e jamais desrespeitou as regras do isolamento social. Elas são amigas e vizinhas, ou seja, estão no mesmo condomínio do atleta e todos estão em quarentena no mesmo período.