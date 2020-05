Suposto diário escrito por Meghan Markle pode entregar segredos da realeza e estaria assustando a Família Real

14/05/2020 | 11:10



Sem descanso para a realeza: segundo alguns boatos, Meghan Markle continuaria sendo uma fonte de preocupação para a imagem da família real, mesmo após deixar o status de membro sênior da realeza no dia 1° de abril de 2020. De acordo com o Daily Mail, fontes próximas à duquesa teriam afirmado que ela manteve um diário durante o tempo em que esteve na Inglaterra, antes mesmo de seu noivado com Príncipe Harry.

O jornal afirma ainda que existe a possibilidade de Meghan usar o conteúdo desse diário para escrever uma espécie de crônica em primeira pessoa, relatando sua jornada como atriz norte-americana até chegar ao status de membro sênior da família real britânica. Essa possibilidade intrigou um dos mais conhecidos escritores sobre a família real, Andrew Morton, autor de Diana: Sua verdadeira história e Meghan: A princesa de Hollywood que conquistou a Inglaterra.

- Ela é uma boa escritora. É preciso lembrar que ela estudou inglês em seu primeiro ano no Northwestern College. Um conto em primeira pessoa, baseado em seu diário, daria a ela controle total e um prêmio inimaginável.

O veículo britânico afirma ainda que a existência de um registro desse tipo assustou a família real britânica, temendo que as informações contidas nele pudessem manchar a imagem da Rainha Elizabeth II e de outros membros da realeza. Vale lembrar que, dois anos atrás, a Duquesa de Sussex fez um post polêmico nas redes sociais, no qual expressou suporte aos profissionais do sexo em Bristol, Inglaterra. Esse ocorrido faz com que haja certo temor que Meghan trate de assuntos considerados vergonhosos para a monarquia.

O Daily Mail afirma que, apesar de Meghan e Príncipe Harry terem declarado que não irão mais corroborar com os veículos ingleses, manteve aberta a possibilidade de que o casal de pronunciasse sobre o assunto, o que não ocorreu.