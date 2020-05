Novo Powerbeats: earphone da Beats chega ao Brasil por R$ 1.300

Da Redação, com assessoria

14/05/2020



A Beats lançou nesta quarta-feira (13) um modelo de earphone. O novo Powerbeats chega com o mesmo design e potência de áudio oferecidos pelo Powerbeats Pro, mas com a adesão de um cabo, maior autonomia de bateria e custo mais baixo: R$ 1.300. O aparelho já pode ser adquirido nas cores preto, branco e vermelho pela loja oficial da Apple, detentora da marca.

Em relação aos diferenciais do novo Powerbeats, vale destacar que a bateria promete autonomia de 15 horas e ainda conta com o carregamento Fast Fuel, que entrega 1 hora de reprodução após cinco minutos de tomada. Já o cabo faz parte do design. Ele vai se prender ao pescoço e dar mais estabilidade para praticar atividades físicas. Ainda tem resistência ao suor e à água, conexão Bluetooth e quatro tamanhos de pontas para se encaixar ao ouvido.

