Chevrolet vai vender o Tracker em loja do Mercado Livre

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



14/05/2020 | 10:18



A Chevrolet e o Mercado Livre anunciaram o lançamento da primeira loja de veículos novos do marketplace. Dessa forma, a loja oficial Chevrolet será mais uma opção para o comércio de veículos no mundo online.

Chevrolet Tracker em loja do Mercado Livre

Para auxiliar na decisão de compra, os consumidores terão à sua disposição um showroom especial, que oferecerá um tour virtual, com imagens, vídeos e informações detalhadas das versões do SUV compacto disponíveis na loja.

Após a escolha do veículo, ainda é possível fazer a reserva online em apenas alguns cliques. Dessa forma, o cliente pode dar um sinal de pagamento por meio da plataforma Mercado Pago, o que garante segurança às transações. Com base na localização do usuário, o cliente poderá encontrar a loja mais próxima entre as 546 concessionárias da marca, para seguir com a jornada de compra. Neste período de distanciamento social, a Chevrolet viabiliza a entrega do veículo na casa do comprador, por meio da Operação Virtual.

“A GM vem há cinco anos digitalizando seu processo de comunicação e venda. A jornada do consumidor hoje é multi-tela e multi-canal. Com as pessoas em casa e sem poder ir nas lojas, nossas soluções digitais precisam estar ainda mais integradas. A parceria com o Mercado Livre, maior plataforma de e-commerce da América Latina, fortalece e diversifica nossos canais de vendas digitais’’, comenta Hermann Mahnke, diretor Executivo de Marketing da GM.

Desenvolvida pela unidade de negócios de Publicidade e de Classificados, do Mercado Livre, a loja tem por objetivo promover uma nova experiência de consumo no mundo digital para quem deseja comprar o Novo Tracker. “Para atender aos novos hábitos de consumo online, criamos um showroom capaz de auxiliar de forma completa a decisão de compra. Isso é possível pois conhecemos muito bem nossos clientes. O universo de autos do Mercado Livre, que soma as categorias de Veículos e Autopeças, registra cerca de 19 milhões de usuários com mentalidade de compra todos os meses, reitera Felipe Paranaguá, diretor de Publicidade do Mercado Livre Brasil.

Jornada de compra na plataforma Mercado Livre:

Na loja oficial Chevrolet Tracker, o consumidor terá acesso à uma jornada completa para a compra do modelo zero-quilômetro:

Showroom customizado da marca, com informações qualificadas e indicações que podem ajudar a escolher as melhores especificações dos veículos;

Reserva online, que consiste em um sinal de pagamento de R$ 1 mil por meio da plataforma Mercado Pago;

Canal direto com a rede de concessionárias da marca para solução de dúvidas;

Benefícios especiais para os clientes que realizarem a reserva do veículo na plataforma do Mercado Livre;

Test-drive e entrega delivery dos veículos.

—

Na galeria, confira algumas imagens do novo Chevrolet Tracker.