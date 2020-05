McLaren anuncia Daniel Ricciardo para lugar de Sainz e mantém Lando Norris

14/05/2020 | 09:28



Em dia cheio de movimentações nos bastidores da Fórmula 1, a McLaren anunciou nesta quinta-feira a contratação do australiano Daniel Ricciardo, atualmente na Renault, para ser o substituto do espanhol Carlos Sainz Jr., que acertou um contrato com a Ferrari a partir de 2021. Na próxima temporada ele será companheiro do britânico Lando Norris, que teve a sua renovação por mais um ano confirmada pela equipe inglesa.

Hoje com 30 anos, Ricciardo começou na Fórmula 1 em 2011 na Toro Rosso e logo chamou a atenção da "matriz" Red Bull. Assumindo o novo posto em 2014, teve ótimos resultados na escuderia, conquistando suas sete vitórias na categoria e suas melhores colocações nos campeonatos - os terceiros lugares em 2014 e 2016. Em 2019, o australiano foi para a Renault.

"Estou muito grato pelo meu tempo com a Renault e a maneira como fui aceito na equipe. Mas ainda não terminamos e mal posso esperar para voltar ao grid deste ano. Meu próximo capítulo ainda não está aqui, então vamos terminar com força. Obrigado", afirmou Ricciardo nesta quinta-feira.

A contratação do australiano pela McLaren faz parte de um quebra-cabeças que começou com a oficialização da saída do alemão Sebastian Vettel da Ferrari ao final deste ano. Sainz assumirá o lugar do tetracampeão mundial na equipe italiana e, assim, a vaga na McLaren ficou aberta.

"Assinar com Daniel é mais um passo à frente no nosso plano de longo prazo e vai trazer uma animadora nova dimensão ao time junto do Lando (Norris). São boas notícias para nossa equipe, parceiros e fãs", disse Zak Brown, diretor-executivo da McLaren. "Eu quero agradecer Carlos (Sainz Jr.) pelo trabalho excelente que ele fez na McLaren em ajudar no nosso plano de recuperação de desempenho. É um verdadeiro piloto com espírito de equipe e desejamos-lhe felicidades para seu futuro", prosseguiu.

"Daniel já se provou como um vencedor de corridas e sua experiência, comprometimento e energia serão uma adição valiosa a McLaren e nossa missão de retornar ao pelotão da frente", afirmou Andreas Seidl, chefe de equipe. "Com Daniel e Lando como parceiros de equipe, temos dois pilotos que vão continuar a empolgar os fãs e fazer o time crescer. Carlos é um verdadeiro profissional. Foi um prazer trabalhar com ele e continuaremos a aproveitar as corridas com ele neste ano. Todos nós desejamos boa sorte em seu próximo estágio na carreira quando deixar a McLaren", destacou.