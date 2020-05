14/05/2020 | 08:32



O governo federal liberou R$ 408,8 milhões em favor do Ministério da Justiça e Segurança Pública para ações de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. O crédito extraordinário consta da Medida Provisória 965/2020, publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União (DOU). O valor será repartido entre o próprio ministério, Fundação Nacional do Índio (Funai), Fundo Penitenciário Nacional e Fundo Nacional de Segurança Pública.